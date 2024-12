Real Madrid : Mbappé et Ronaldo reçoivent un défi inattendu !

Axel Cornic

En rejoignant le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a franchi un palier dans sa carrière, devenant clairement l’un des joueurs à suivre sur la planète football. Mais au point de pouvoir défier les meilleurs sprinteurs de l’histoire ? Pas sûr, selon un certain Obafemi Martins !

Depuis son plus jeune âge et son explosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a basé son jeu sur la vitesse. C’est la première caractéristique qu’il a développée, mais c’est également celle qui commence à lui manquer un peu. A 25 ans, le Français semble en effet traverser un premier coup de mou et les observateurs lui reprochent notamment d’avoir beaucoup perdu en vitesse pure.

Obafemi Martins plus rapide que Mbappé ?

Des joueurs très rapide, on en a connu un paquet en Europe. Mais il y en a un qui a marqué les esprits et c’est Obafemi Martins, surtout sur sa période à l’Inter de 2001 à 2006. Et dans un entretien accordé à ESPN, il est persuadé de pouvoir battre tout le monde ! « Henry ? Je suis plus rapide que lui. Van de Ven ? Je suis définitivement plus rapide. Walker ? Je suis plus rapide. Mbappé ? Je suis plus rapide. CR7 ? Je suis beaucoup plus rapide » a annoncé la star nigériane.

« Je suis beaucoup plus rapide, tu m'as oublié ? »

« Robben ? Je suis beaucoup plus rapide, il est probablement meilleur avec le ballon. Bale ? Je suis beaucoup plus rapide, tu m'as oublié ? » a poursuivi Obafemi Martins, en faisant la liste des joueurs les plus rapides des dernières vingt années « Salah ? Je suis plus rapide que lui. Ronaldo ? Je suis plus rapide que lui, il le sait. Sain ? Je suis plus rapide. Adama Traoré ? Je suis plus rapide que lui. Walcott ? Je suis définitivement plus rapide que lui ».