Mercato - FC Nantes : Un entraîneur mystère va remplacer Kombouaré ?

Antoine Kombouaré serait condamné. Après le 32ème de finale de Coupe de France face à Drancy ce dimanche, le technicien kanak devrait être remercié. Ce mercredi, Frank Kita a enchaîné les entretiens avec des tacticiens, notamment avec un entraîneur français, dont le nom n'a pas encore filtré dans les médias.

Comment se sentir concerné sachant que l’on est condamné ? C’est la difficile équation que doit résoudre Antoine Kombouaré. Le coach kanak prépare la rencontre de Coupe de France face à Drancy, tout en sachant que son avenir est scellé. Comme le confirme Ouest-France, Kombouaré devrait être remercié avant la fin de l’année. D’ailleurs, Franck Kita a enchaîné les entretiens ce mercredi matin pour préparer sa succession. Les discussions se sont intensifiées après que Sergio Conceiçao, priorité de la direction, ait lâché sa réponse à la direction nantaise.

Un nouveau favori se dégage

Selon les informations de Ouest-France et de L’Equipe, l’ancien coach de Porto aurait décliné la proposition du FC Nantes. Waldemar Kita voit donc son plan A s’envoler. Parallèlement, une autre option prend de l’épaisseur. Libre depuis son départ du Red Star, Habib Beye fait partie des coachs qui se sont entretenus avec le directeur général du club ce mercredi. A l’heure actuelle, le coach sénégalais tient la corde, mais serait toujours en concurrence avec d’autres noms plus prestigieux.

Un entraîneur mystère ciblé

L’Equipe indique que Claude Puel, Philippe Montanier et Stéphane Moulin sont aussi ciblés. Leur CV imposant pourrait être un atout, surtout dans cette période délicate pour la formation, actuellement barragiste et qui reste sur une lourde défaite à Brest. Ouest-France évoque aussi une autre piste. Un entraîneur français, dont le nom n’est pas encore apparu dans les médias, serait aussi courtisé par les Kita, qui s’activent pour remplacer un Kombouaré impuissant et contraint de composer avec les nombreux bruits de couloir.