F1 : «Un choc énorme», Ferrari l'a trahi !

En tout début de saison, Ferrari a lâché une énorme bombe en annonçant la signature de Lewis Hamilton pour 2025. Une annonce qui bien évidemment fait une grosse victime à savoir Carlos Sainz, qui a été poussé au départ. Le futur pilote Williams est revenu sur cet évènement, révélant qu'il avait effectivement eu du mal à accepter cette situation qu'il a vécue comme un choc.

Dès le mois de janvier de cette année, Ferrari annonçait le transfert du siècle pour 2025 en officialisant l'arrivée de Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc. Inévitablement, l'arrivée du septuple champion du monde signifiait le départ de Carlos Sainz qui avant même le début de la saison 2024 savait qu'il ne serait plus en Rouge pour l'année suivante. Et alors qu'il a finalement décidé de rejoindre Williams, le pilote espagnol reconnaît que l'annonce de son départ fut un choc.

« Je pense qu’au début de l’année, j’ai été testé comme je ne l’avais jamais été auparavant et la vie m’a mis dans une situation qui n’était pas du tout confortable. On m’a dit que je n’allais pas continuer avec l’équipe avec laquelle j’étais sûr à 99 % de continuer pendant l’hiver. Cela a été un choc énorme pour mes espoirs et je n’ai évidemment pas apprécié ce moment. J’ai continué à m’entraîner et à me préparer pour cette saison, en visant à être prêt à gagner des courses, à remporter un championnat si l’occasion se présentait, et j’ai abordé cette année encore plein d’énergie », a confié le pilote espagnol dans des propos rapportés par Motorsport, avant d'en rajouter une couche.

« Mais évidemment avec cette situation inconfortable et ce moment inconfortable. Je me souviens avoir été très ému sur le podium du Grand Prix d’Australie parce qu’il y avait mon père, mon manager, ma petite amie, tous ceux qui ont été à mes côtés. Je pensais évidemment à ma mère. Ils m’ont tous vu souffrir pendant l’hiver. Quand je dis souffrir, je ne veux pas dire que je pleurais derrière des portes closes, mais j’étais vraiment blessé. J’étais blessée parce que je ne m’y attendais pas. Je n’étais pas préparée à ce genre de nouvelle. J’ai été un peu sous le choc pendant un certain temps. Je me souviens qu’après l’Australie, je me suis dit que j’avais de la chance d’avoir les gens qui m’entourent, qui me soutiennent et qui me donnent la force intérieure nécessaire pour surmonter ce moment difficile. Maintenant, quand j’y repense, je suis presque heureux, fier que cela soit arrivé, parce que cela a fait de moi un bien meilleur pilote et un bien meilleur athlète en général », ajoute Carlos Sainz.