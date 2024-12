Mercato - PSG : Luis Enrique fait une folle demande en public

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et le PSG cherchera à se renforcer dans le secteur offensif. Mais Luis Enrique semble même avoir de grandes ambitions. Devant les médias, le technicien espagnol assure en effet qu'il espère que ses postes seront doublés. Un rêve qu'il sait quasiment hors d'atteinte.

«J’aimerais avoir deux joueurs à chaque poste qui soient des titulaires»

« J’aimerais avoir deux joueurs à chaque poste qui soient des titulaires, pour qu’il y ait une réelle concurrence. Avec les gardiens, j’ai vraiment ça, les trois peuvent jouer. Avec les joueurs de champ, parfois tu en perds en route, cela ne me plaît pas, mais je dois l'accepter. Cela ne dépend pas de moi, cela dépend d’eux. Pour moi, la base est de grandir en tant qu’équipe, que les joueurs ne sachent pas s’ils vont jouer ou non et qu’ils sentent que s’ils se relâchent, un autre joueur va prendre leur place. C'est quelque chose de bénéfique pour l’équipe. C'est ce que je recherche. Je veux qu'on arrive à cela, même si je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Mais c’est le chemin que je poursuis », rappelle l'entraîneur du PSG avant d'en rajouter une couche.

«Je sais que c’est un peu utopique»

« Je sais que c’est un peu utopique d’avoir deux titulaires par poste, aucune équipe au monde n'a cela, et au final ceux qui jouent sont ceux que j'estime être les meilleurs. Mais c’est important que les joueurs ressentent que s’ils ne sont pas au niveau, ils vont être mis à l'écart un, deux ou trois matches et un coéquipier prendra leur place. C'est ce que je recherche. C'est aussi simple que ça. Les joueurs qui jouent moins, c'est dommage pour eux, mais ce sont mes décisions, qu'elles plaisent ou non. Je décide en fonction de ce que je vois et c'est évident que je peux me tromper. Mais c'est moi l'entraîneur, c'est moi qui décide. Le reste... Je le répète : toutes les situations sont réversibles. Le plus facile, c'est de se plaindre ou d'accuser les autres. Ou alors, on peut essayer d'inverser les choses. Et l'autre chose que je recherche au fil des saisons, c'est d'avoir plus de onze titulaires. J'en veux 14, 15, 16, 17. Plus il y a de titulaires potentiels, mieux c’est. Parce que si tu as un groupe de joueurs excellents, comme je l'ai depuis la saison passée, et que tu arrives à élever le niveau aux entraînements, cela te permet d'être mieux préparé encore à la compétition », ajoute Luis Enrique.