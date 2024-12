F1 : Duel au sommet pour le coéquipier de Verstappen, Red Bull balance deux noms !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi, Red Bull a officialisé le départ de Sergio Pérez qui ne sera donc pas le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine. L'écurie autrichienne n'a pas encore annoncé le nom du pilote qui le remplacera, mais sans grande surprise, Christian Horner annonce que ce sont Yuki Tsunoda et Liam Lawson qui se disputeront le baquet de la seconde Red Bull.

C'est désormais officiel, Sergio Pérez ne sera plus un pilote Red Bull la saison prochaine. L'écurie autrichienne a effectivement annoncé son départ ce mercredi par le biais d'un communiqué. Il faut dire que le Mexicain a connu une saison plus que délicate dans l'ombre imposante de Max Verstappen, devenu quadruple champion du monde. Par conséquent, Red Bull va devoir lui trouver un successeur et sans surprise, le baquet devrait revenir à l'un des deux pilotes Racing Bulls à savoir Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Une tendance confirmée par Christian Horner.

«Il s’agira essentiellement de faire un choix entre Yuki et Liam»

« Nous avons toutes les informations dont nous avons besoin. Il s’agira essentiellement de faire un choix entre Yuki et Liam. Tous deux ont de solides références. Nous avons récemment testé Yuki lors du test à Abu Dhabi pour lui donner une chance de travailler avec l’équipe d’ingénierie. Liam a également fait beaucoup d’essais avec nous en coulisses cette année et a très bien conduit lors des six ou sept courses qu’il a disputées. Nous avons donc toutes les informations. Nous sommes en train d’examiner et de considérer tout cela, nous discutons également avec l’équipe d’ingénieurs et nous arriverons à une conclusion dans les prochains jours », a confié le patron de l'écurie Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Avantage Lawson ?

Ces derniers jours, la tendance était clairement à une nomination de Liam Lawson. Le pilote néo-zélandais, qui a remplacé Daniel Ricciardo en cours de saison, aurait donc une longueur d'avance sur son coéquipier. Mais Yuki Tsunoda a toutefois été choisi par Red Bull pour les essais de fin de saison à Abu Dhabi. Et le Japonais aurait même impressionné les ingénieurs de l'écurie autrichienne. Le choix se fera donc entre ces deux pilotes, et quoi qu'il arrive, cela sera bénéfique pour un Français. Et pour cause, le baquet laissé libre chez Racing Bulls devrait revenir à Isack Hadjar, vice-champion de F2.