Mercato : C'est signé pour le grand retour de Messi ? Il répond !

Lié à l'Inter Miami jusqu'en décembre 2025, Lionel Messi a été lié au FC Barcelone ces derniers jours. Des rumeurs ont émané, évoquant la signature d'un pré-contrat entre l'international argentin et le club catalan. Une nouvelle qui a mis en émoi de nombreux supporters blaugranas. Journaliste chez As, Daniel L. Peinado a réagi à cette information.

Lionel Messi vit le rêve américain. Après un passage mitigé au PSG, l’international argentin a retrouvé le sourire à l’Inter Miami, club détenu en partie par David Beckham. Entouré de plusieurs de ses amis comme Luis Suarez, Jordi Alba ou encore de Sergio Busquets, le champion du monde 2022 s’éclate au premier jour et a bien l’intention d’aller au bout de son contrat.

Messi de retour à Barcelone ?

Mais en Espagne, une étrange rumeur est apparue. Messi aurait donné son accord à Joan Laporta pour retourner au FC Barcelone. Un pré-contrat aurait même était signé. Questionné sur une possible venue de l’Argentin en Catalogne, Daniel L. Peinado s’est montré cash.

Une fake-news est annoncée

« A ce jour et selon nos informations, il n'y a rien entre Barcelone et Messi. Son retour sous le maillot bleu et blanc semble exclu. Messi a toujours un contrat avec l'Inter Miami et il y est heureux » a confié le journaliste d’As dans des propos rapportés par son média.