Luis Enrique annonce un joueur de classe mondiale au PSG

Recruté pour quasiment 70M€ durant l'été 2021, Achraf Hakimi semble désormais parfaitement épanoui au PSG et sort d'une première partie de saison très aboutie. Extrêmement satisfait des performances de l'international marocain, Luis Enrique ne manque pas de l'encenser en le qualifiant de joueur de classe mondiale.

Depuis le début de saison, Achraf Hakimi est l'un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Il faut dire que l'international marocain traverse sa meilleure période depuis qu'il a signé au PSG. Auteur d'une excellente première partie de saison, l'ancien latéral du Real Madrid est encensé par son coach.

Luis Enrique s'enflamme pour Hakimi

« C’est l’une de nos missions en tant que staff : que la charge de travail et de minutes de compétition soient appropriées. On ne regarde pas que la charge des minutes, mais aussi le profil physique de chaque joueur. Dans le cas d'Hakimi, c'est un joueur top, de qualité mondiale, sans aucun doute. On joue avec cela », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Dans le cas d'Hakimi, c'est un joueur top, de qualité mondiale»

« C’est l’un des joueurs qu’on a le plus utilisé la saison passée et c'est encore le cas cette saison. Il a aussi fait les JO. On essaye de compenser ces efforts supplémentaires par quelques périodes de repos, mais ce n'est pas non plus facile parce que c'est compliqué avec un tel calendrier. Mais c'est l'un de nos objectifs, donner du repos à nos joueurs dans la mesure du possible », conclut Luis Enrique.