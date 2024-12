Mercato : C’est officiel, l’OM annonce du mouvement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato hivernal s'annonce d'ores et déjà agité à l'OM, et notamment dans le sens des départs. Le président Pablo Longoria a fait des annonces très claires mercredi matin en conférence de presse, assurant au passage qu'il y aurait du mouvement en janvier et qu'il n'hésiterait pas à se séparer de certains éléments sur lesquels l'OM ne compte plus.

Après avoir été très actif lors du dernier mercato estival avec pas moins de douze nouvelles recrues, l'OM devrait dégraisser en janvier ! Pablo Longoria a fait quelques annonces majeures mercredi matin lors de la conférence de presse de bilan de mi-saison, et le président de l'OM en a profité pour annoncer du mouvement à venir lors du mercato hivernal.

« Il va y avoir des actions lors du mercato »

« Tu dois toujours profiter des opportunités au mercato. On est dans une dynamique positive et nous ne voulons pas changer l'équilibre de l'effectif de ces dernières semaines. Il va y avoir des actions lors du mercato, c'est normal parce qu'il y a des joueurs avec peu de temps de jeu. il faut trouver de solutions (…) On va prendre les opportunités s'il y a », a lâché Longoria, évoquant notamment un cas bien précis du côté de l'OM : Chancel Mbemba, mis à l'écart depuis l'été dernier.

L'OM ne vendra pas Mbemba à n'importe quel prix

« Chancel connait sa situation depuis le mois de juin 2024. Rien n'a changé. Le club a respecté les engagements légaux avec le joueur (…) Cet hiver, le club est très claire. Le joueur a un prix. Si le prix arrive, on sera content de trouver une solution bénéfique », poursuit le président de l'OM. Le ton est donné pour cet hiver.