PSG : Luis Enrique révèle un gros mensonge !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur du PSG en 2023, Luis Enrique a découvert le football français et la Ligue 1. Et après un an et demi sur le banc parisien, le technicien espagnol a donné une première impression du niveau global et il reconnaît avoir été surpris. Pour lui, la Ligue 1 est bien plus relevée que ce qu'on lui avait annoncé.

Arrivé durant l'été 2023 sur le banc du PSG, Luis Enrique a ainsi découvert la Ligue 1 qu'il connaissait peu. Et alors qu'il est désormais à Paris depuis un an et demi, le technicien espagnol a donné son avis sur le championnat de France, et il assure que ce qu'on lui avait dit n'était absolument pas vrai au sujet de la L1, bien plus relevée que ce à quoi il s'attendait.

Une blessure inattendue réactive le mercato du PSG ! Skriniar, vers la Juventus ? 🔄 https://t.co/sti01vFhHB — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 17, 2024

Luis Enrique impressionné par le Ligue 1

« Depuis la saison passée, Monaco est sans aucun doute l’un des adversaires les plus difficiles à jouer en raison de la qualité de ses joueurs, de son entraîneur, de sa proposition de jeu. Marseille cette saison est mieux classé et a un nouveau projet. L’an dernier, il y a aussi eu de très bonnes équipes : Brest, Lens, Rennes, Nice a été exceptionnel en première partie de saison dernière. Et cette année, on voit qu’il y a plusieurs équipes françaises en Champions League qui ont de bons résultats », rappelle l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Tout le monde dit que le niveau est bas, mais ce n'est pas du tout le cas»

« Lille par exemple, qui a aussi été très bon la saison passée. Le niveau est élevé en Ligue 1 et c'est difficile de gagner ce championnat, même si nous en avons l'obligation en raison de notre potentiel. Mais le niveau de la Ligue 1 est plus élevé que ce que j'avais entendu au départ et ce à quoi je m'attendais. C'est aussi ce que m'ont dit plusieurs entraîneurs qui sont arrivés en Ligue 1 cette saison. Tout le monde dit que le niveau est bas, mais ce n'est pas du tout le cas. On peut le voir en Europe », ajoute Luis Enrique.