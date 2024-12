F1 - Officiel : Red Bull lâche une bombe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'était l'annonce la plus attendue de cette fin d'année en Formule 1. En effet, Red Bull vient d'officialiser le départ de Sergio Pérez qui possédait pourtant un contrat jusqu'en 2025. Mais les résultats du Mexicain auront finalement poussé l'écurie autrichienne à officialiser le départ de Checo qui avait rejoint Red Bull en 2021.

Les rebondissements ont été nombreux dans ce dossier, mais Red Bull a finalement décidé de se séparer de Sergio Pérez qui sort d'une saison très compliquée. Après quatre saisons au sein de l'écurie autrichienne, le Mexicain a donc été poussé au départ. Il s'agissait de l'annonce la plus attendue de cette fin d'année, en attendant désormais de connaître le nom de son successeur qui a de grandes chances d'être Liam Lawson. Quoi qu'il en soit, Checo Pérez a fait ses adieux à Red Bull par le biais d'un joli message sur ses réseaux sociaux.

Gracias por todo Checo 💙



After four successful seasons together, Sergio Pérez and Oracle Red Bull Racing have reached an agreement to part ways for 2025. pic.twitter.com/NAZFN87aKi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2024

Red Bull annonce le départ de Pérez

« Je suis incroyablement reconnaissant pour les quatre années passées avec Red Bull Racing et pour l'opportunité que j'ai eue de courir avec une équipe aussi extraordinaire. Piloter pour Red Bull a été une expérience inoubliable, et je chérirai toujours les succès que nous avons connus ensemble. Nous avons battu des records, franchi des étapes importantes, et j'ai eu le privilège de rencontrer beaucoup de personnes incroyables. Un grand merci à tous les membres de l'équipe, qu'il s'agisse des dirigeants, des ingénieurs, des mécaniciens, de la restauration, de l'hôtellerie, du marketing et de la communication, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent à Milton Keynes. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir », a écrit le Mexicain.

«Je voudrais remercier Checo pour tout ce qu'il a fait pour Red Bull Racing»

De son côté, Christian Horner a également tenu à rendre hommage à son désormais ex-pilote. « Je voudrais remercier Checo pour tout ce qu'il a fait pour Red Bull Racing au cours des quatre dernières saisons. Dès son arrivée en 2021, il a prouvé qu'il était un membre extraordinaire de l'équipe, nous aidant à remporter deux titres constructeurs et à réaliser notre premier doublé au championnat pilotes. Ses cinq victoires, toutes sur des circuits urbains, ont également été le signe spectaculaire de sa détermination à toujours repousser les limites. Même si Checo ne courra plus pour l'écurie la saison prochaine, il en restera un membre extrêmement populaire et un élément précieux de notre histoire. Merci, Checo », a confié le patron de l'équipe Red Bull dans un communiqué officiel diffusé par l'écurie.