Mercato : Nouveau défenseur pour De Zerbi, un boulevard pour l’OM ?

Axel Cornic

Après un été très agité, Roberto De Zerbi aimerait voir encore quelques mouvements du côté de l’Olympique de Marseille, surtout en défense. Et il ciblerait notamment Danilo, capitaine du Brésil et de la Juventus, qui ne joue plus beaucoup depuis l’arrivée à Turin de Thiago Motta en lieu et place de Massimiliano Allegri.

Quasiment tous les secteurs ont été chamboulés à l’OM lors du dernier mercato. Mais il reste encore quelques ajustements à faire, avec Roberto De Zerbi qui aimerait quelques renforts en plus pour la deuxième partie de saison ! Ainsi, l’Italien aurait déjà une piste en tête et elle mènerait vraisemblablement vers la Serie A...

Un renfort inattendu pour l'OM ? Les rumeurs d'Angleterre enflamment déjà le mercato ! 🔥 https://t.co/fUtRcXZj7Y — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 18, 2024

Danilo, l’occasion de janvier ?

Plusieurs sources dont L’Equipe ont en effet annoncé que l’OM suivrait de très près la situation de Danilo, dont le temps de jeu a grandement diminué depuis l’arrivée de Thiago Motta à la Juventus. Au micro de Prime Video, le Brésilien a toutefois annoncé qu’il ne souhaitait pas changer de club en plein milieu de saison. « Je ne veux pas quitter la Juventus en janvier. Le capitaine ne quitte jamais le club à mi-parcours, je ne serai pas le premier. Je suis ici disponible pour faire de mon mieux pour la Juventus, toujours » a expliqué le défenseur de 33 ans.

Le Napoli avance sur d’autres pistes

L’OM n’est pas le seul club à avoir été alerté par la situation de Danilo depuis le début de la saison. Plusieurs médias en Italie font en effet écho d’un fort intérêt de la part du Napoli, encore plus depuis la blessure d’un Alessandro Buongiorno qui devrait être absent plusieurs mois après une blessure aux lombaires. Ce mercredi, Il Mattino nous apprend toutefois que les Napolitains avanceraient plutôt sur la piste menant à Ardian Ismajli de l’Empoli, avec qui un accord contractuel aurait déjà été trouvé.