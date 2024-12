Transferts - PSG : Grosse signature pour Lamine Yamal ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'une des pistes XXL du PSG ces derniers, Lamine Yamal aurait même fait l'objet d'une offre à hauteur de 250M€ de la part des dirigeants parisiens. Mais le jeune crack espagnol s'apprête finalement à singer un nouveau contrat longue durée avec le FC Barcelone, et la presse ibérique annonce d'ailleurs du lourd à ce sujet.

Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal est déjà en train de s'imposer comme une référence mondiale à son poste. Le jeune ailier droit du FC Barcelone figurait d'ailleurs sur les tablettes du PSG qui a même envisagé une opération gigantesque de l'ordre de 250M€ l'été dernier pour attirer le champion d'Europe espagnol, mais de son côté, le Barça a retenu Yamal. Et le club catalan semble même sur le point de plomber définitivement les espoirs du PSG...

« Je ne pense qu’au Barca »

Interrogé en début de semaine lors de la cérémonie du Golden Boy, Lamine Yamal a refroidi les ardeurs du PSG à son sujet : « Le PSG et City ? Non, je n’y pense vraiment pas. Je ne pense qu’au Barca, à m’améliorer et à gagner des titres ici (…) Je m’imagine à Barcelone, pour gagner le plus possible, notamment la Ligue des champions avec Barcelone et la Coupe du monde avec l’Espagne. Le président est toujours content quand nous gagnons mais même si nous ne gagnons pas, il nous aide toujours en nous apportant un grand soutien. Il dit que je lui rappelle quand Neymar est arrivé… C’est l’un des meilleurs joueurs ayant jamais joué pour Barcelone, l’une de mes idoles, j’espère faire aussi bien que lui », a lâché le crack du FC Barcelone, actuellement sous contrat jusqu'en 2026.

Une prolongation jusqu'en 2030 ?

Même son de cloche chez son agent, Jorge Mendes : « Bien sûr qu’il va prolonger avec le Barça… Lamine, il est du Barça ! », a confié ce dernier. D'ailleurs, selon les révélations du quotidien AS, le FC Barcelone prépare du très lourd et envisagerait de faire signer à Lamine Yamal un gros contrat courant jusqu'en 2030, et avec une belle revalorisation salariale à la clé. Le PSG pourrait alors tirer un trait définitif sur le jeune phénomène...