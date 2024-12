Transferts : L’OM promet du lourd sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Et si l’OM remettait le couvercle cet hiver ? A la dernière intersaison, le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia, respectivement président et conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, ont effectué un mercato plein tant sur le plan des nombreuses arrivées que des multiples départs. Le club marseillais ne serait pourtant pas rassasié et, selon Longoria, compte bien profiter du marché d’opportunités qu’est le mercato hivernal.

L’Olympique de Marseille ne cesse de se montrer actif sur le marché des transferts. Il n’y a qu’à s’attarder sur le dernier mercato estival et les douze recrues enregistrées par le club phocéen et pas des moindres. Des joueurs d’expérience comme Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg sont venus s’installer à Marseille et des jeunes pépites telles que Mason Greenwood et Elye Wahi ont également débarqué. Dans le sens des départs, Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi une flopée de joueurs indésirables aux yeux de Roberto De Zerbi ont pris la porte.

«Il faut profiter des opportunités»

Ce mercredi, à l’occasion de sa traditionnelle conférence de presse de mi-saison, Pablo Longoria a fait passer un message clair: l’hiver s’annonce déjà chaud dans la cité phocéenne. « Il faut profiter des opportunités. On est dans une dynamique positive. Notre objectif, c'est de ne pas changer l'équilibre qui s'est créé ces dernières semaines. Il va y avoir des actions ».

«Certains joueurs n'ont pas les minutes qu'ils espéraient»

Le président de l’Olympique de Marseille s’est lâché au niveau du mercato hivernal qui ouvrira ses portes en France le 1er janvier prochain. Son discours, relayé par Le Phocéen et RMC Sport, s’est voulu clair : les opportunités seront saisies quelles qu’elles soient. « Certains joueurs n'ont pas les minutes qu'ils espéraient. C'est normal de trouver des solutions. Il y a l'économie du football. On ne joue pas de coupe d'Europe. On fait un gros investissement cet été. On doit gérer les salaires. On va prendre les opportunités s'il y en a ».