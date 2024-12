Mercato : L’OM lance un défi à Jürgen Klopp ?

Thomas Bourseau

L’OM pourrait-il, après Mason Greenwood, recruter un autre talent du football anglais ? Tyler Dibling (18 ans) intéresserait la cellule recrutement de l’Olympique de Marseille, mais pas seulement. Directeur du football mondial chez Red Bull, Jürgen Klopp se mesurerait au club phocéen pour l’attaquant de Southampton.

Noël approche et le mercato aussi. La trêve hivernale aura lieu et de là débutera le mercato. L’occasion pour l’Olympique de Marseille d’apporter quelques changements au sein de son effectif et d’y injecter du sang neuf. Et ce n’est pas Pablo Longoria qui dira le contraire.

«Il faut profiter des opportunités»

Au cours de sa conférence de presse de mi-saison ce mercredi, Pablo Longoria s’est entre autres attardé sur le marché des transferts de cet hiver et a clairement ouvert la porte à d’éventuelles transactions. « Il faut profiter des opportunités. On est dans une dynamique positive. Notre objectif, c'est de ne pas changer l'équilibre qui s'est créé ces dernières semaines. Il va y avoir des actions. Certains joueurs n'ont pas les minutes qu'ils espéraient. C'est normal de trouver des solutions. Il y a l'économie du football. On ne joue pas de coupe d'Europe. On fait un gros investissement cet été. On doit gérer les salaires ».

L’OM et le RB Leipzig se disputeraient les services de Dibling

Selon les informations du journaliste Graeme Bailey, l’Olympique de Marseille se serait penché sur le dossier Tyler Dibling. L’attaquant latéral anglais de 18 ans enchaîne les titularisations en Premier League à Southampton et aurait tapé dans l’oeil du comité directeur de l’OM, mais aussi dans ceux des dirigeants de Newcastle, du Borussia Dortmund et de Manchester United notamment. Directeur du football mondial chez Red Bull, Jürgen Klopp aimerait attirer Dibling au RB Leipzig. L’OM se frotterait donc à l’ancien coach de Liverpool. Reste à savoir qui de l'OM ou de l'Allemand responsable du secteur sportif de la galaxie Red Bull triomphera.