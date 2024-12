Mbappé de retour au Qatar, le Real Madrid se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé ne pouvait rêver d'un meilleur retour. Touché à l'ischio-jambier le 10 décembre dernier, l'international français a participé à la victoire de son équipe face à Pachuca en inscrivant un but. Le joueur de 25 ans remporte la Coupe intercontinentale, son deuxième trophée avec le Real Madrid. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a commenté sa performance.

La Stade de Lusail de Doha lui réussit bien. Deux ans après son triplé légendaire face à l’Argentine en finale du Mondial, Kylian Mbappé a inscrit un nouveau but durant la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca (3-0). Titularisé pour la première fois depuis le 10 décembre, le Français ne pouvait rêver d’un meilleur retour après sa blessure à l’ischio-jambier.

Nouveau trophée pour Mbappé

Mbappé remporte son deuxième trophée avec le Real Madrid (il avait soulevé la Supercoupe de l’UEFA en août dernier). Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a salué la partie réalisée par sa star.

« Kylian a fait un bon match »

« Sur le plan offensif, nous avons bien travaillé. Il y a beaucoup de qualité chez nous. Kylian a fait un bon match, Rodrygo a marqué le deuxième but. Nous sommes très heureux. On a bien gagné ce titre en plein milieu de saison » a confié l’homme le plus titré de l’histoire du Real Madrid (15) dans des propos rapportés par Real-France.