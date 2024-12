Transferts : Le PSG réclame 45M€ !

Jean de Teyssière

Au PSG, la situation de Randal Kolo Muani fait couler beaucoup d’encre. L’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort ne bénéficie plus de la confiance de Luis Enrique et a enchaîné à Monaco une deuxième rencontre consécutive sans être appelé dans le groupe. De quoi relancer son avenir et après avoir dépensé 90M€ en 2023 pour le recruter, le PSG espère récupérer la moitié en cas de vente.

Au PSG, un joueur vit des moments très compliqués : Randal Kolo Muani. L’international français, meilleur buteur des Bleus en 2024 est resté à Paris mercredi soir, assistant devant sa télévision à la victoire de ses coéquipiers face à Monaco. Il a notamment pu apprécier la grinta de Gonçalo Ramos, dont le retour fait le plus grand bien à l’attaque parisienne. Et d’après les informations du 10sport.com, Kolo Muani pourrait partir en prêt cet hiver en, Premier League, à Manchester United.

La Juventus veut Kolo Muani en prêt

Si selon nos informations, Manchester United est très intéressé par l’arrivée en prêt de Randal Kolo Muani cet hiver, un autre club européen pourrait tenter le coup. D’après le journaliste italien Alfredo Pedulla, la Juventus aurait pris des renseignements auprès du PSG pour le prêt de Randal Kolo Muani. L’idée étant de concurrencer Dusan Vlahovic seul attaquant à disposition de Thiago Motta.

Le PSG fixe le prix de Kolo Muani à 45M€

Si le PSG est ouvert à un prêt de son attaquant jusqu’à la fin de la saison, une vente pourrait également intéresser le club de la capitale. Ainsi, le journaliste italien révèle qu’en parallèle des discussions, le PSG aurait proposé Randal Kolo Muani à la Juventus pour une somme comprise entre 40 et 45M€. Une proposition refusée par le club italien, qui ne souhaite qu’un prêt pour cet hiver. L’aventure de Randal Kolo Muani avec le PSG semble bel et bien toucher à sa fin, l’international français ne rentrant absolument plus dans les plans de Luis Enrique.