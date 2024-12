PSG - Real Madrid : Mbappé vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant français de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves. Arrivé à la Maison-Blanche il y a près de cinq mois et demi, Kylian Mbappé est revenu sur son transfert ce mercredi soir, et ce, lors d'un entretien accordé à BeUnited sur BeIN SPORTS.

« J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France»

« J’ai fait 7 ans au PSG, ça a été un honneur. Je pense que peut-être je ne l’ai pas assez dit, pas assez montré, mais j’ai toujours pris conscience d’où j’étais et du grand club qu’est le PSG. J’ai toujours dit que c’était le plus grand club de France et l’un des meilleurs du monde », a confié Kylian Mbappé, avant d'en rajouter une couche.

« J’avais ce rêve de jouer là-bas»

« Je l’ai juste quitté pour aller dans le plus grand club du monde. J’ai toujours dit que c’était le seul club pour qui j’aurais quitté le PSG. Si je n’avais pas pu aller au Real, je serais resté au PSG toute ma vie. J’avais ce rêve de jouer là-bas et je suis très content de ça. Mais bien sûr je regarde toujours les matches du PSG, j’ai des amis dans l’équipe et ils jouent bien en ce moment », a conclu Kylian Mbappé, après la finale de la Coupe intercontinentale, remportée par le Real Madrid (3-0 contre Pachuca).