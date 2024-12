F1 - Hamilton : Un transfert chez Ferrari préparé... depuis 20 ans ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, Lewis Hamilton a donc disputé son dernier Grand Prix avec Mercedes. A 39 ans, le septuple champion du monde de Formule 1 va désormais poursuivre sa carrière du côté de chez Ferrari, aux côtés de Charles Leclerc. Ce transfert du Britannique a eu l'effet d'une bombe en F1, mais voilà que cela faisait un bon moment maintenant que Lewis Hamilton pensait à la Scuderia.

Le 1er février dernier, avant même le début de la saison 2024 de Formule 1, le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari pour 2025 avait été officialisé. Une information qui avait filtré quelques jours auparavant et qui avait fait trembler le monde de la F1. Alors que certains n'avaient pas hésité à parler de transfert du siècle pour celui qui vient d'en finir avec Mercedes, ce dernier a donc été officialisé et cela sera encore plus réel d'ici quelques semaines. En effet, Hamilton va prochainement enfin porter les couleurs de la Scuderia, ce dont il rêvait visiblement depuis plusieurs années maintenant.

« Cela fait vingt ans qu'il me dit qu'il veut courir pour la Scuderia »

Dans des propos rapportés par L'Equipe, Frédéric Vasseur s'est exprimé sur le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le patron de la Scuderia a commencé par expliqué : « Je n'ai pas envie de faire quelque chose de spécial pour l'arrivée de Lewis. On est là pour gagner et tout sera fait pour qu'il soit mis dans les meilleures conditions. Sans parasitage ». Le dirigeant français a ensuite fait une incroyable révélation sur Lewis Hamilton, qu'il connait depuis plusieurs années, et Ferrari, avouant : « Je n'ai eu aucun mal à le décider. Cela fait vingt ans qu'il me dit qu'il veut courir pour la Scuderia ».

« Il n'a rien perdu »

Du côté de chez Ferrari, on prend même déjà la défense de Lewis Hamilton. Si le Britannique n'a pas connu la meilleure des saisons avec Mercedes, Frédéric Vasseur a notamment expliqué : « Je n'ai jamais eu aucun doute sur le talent de Lewis. Et s'il a un peu faibli en qualifs le samedi, ses courses du dimanche, notamment celles de Las Vegas ou d'Abu Dhabi, vous prouvent qu'il n'a rien perdu. Et si vous me dites que Lewis est moins bon qu'il y a trois ans, je crois que sa voiture l'est également devenue ».