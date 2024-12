PSG : Nouvelle piste pour le projet XXL du Qatar

Jean de Teyssière

Ce n’est un secret pour personne : le PSG cherche un nouvel endroit pour construire sa nouvelle enceinte. Le Parc des Princes, stade historique du PSG ne sera pas vendu par la mairie de Paris et les dirigeants parisiens cherchent désormais un endroit pour construire une enceinte entre 60000 et 90000 places. Et récemment, un ancien hippodrome a été visité par les dirigeants du PSG.

La mairie de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes. Et le PSG ne souhaite pas se lancer dans des travaux pharaoniques pour rénover un stade dans lequel il n’est que simple locataire. La solution est donc de construire une nouvelle enceinte en région parisienne, chose qui n’est pas aisée.

«C’est fini, on veut bouger du Parc»

En début d’année, au micro de RMC, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi annonçait vouloir partir du Parc des Princes : « C’est trop facile de dire maintenant que le Parc n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché huit ans. Si la Mairie nous avait dit dès le départ que ce ne serait pas à vendre, on serait déjà partis. On ne veut pas partir mais on nous force à partir. C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc. »

L’hippodrome de Ris-Orangis, futur lieu du stade du PSG ?

Ces derniers jours, les dirigeants du PSG auraient visité un nouvel endroit en région parisienne. Alors qu’un espace de 50 hectares à Montigny-le-Bretonneux intéressait le PSG, c’est désormais l’hippodrome de Ris-Orangis qui pourrait remporter la mise. D’après Le Parisien, ce sont Victoriano Melero, directeur général du PSG, et Nicolas Ramillon, directeur en charge du secteur immobilier du club, qui se sont déplacés pour visiter les lieux. Depuis 1996, cet hippodrome est à l’abandon et l’espace disponible est de 100 hectares.

Une seule ligne de transports en commun

Avec 100 hectares, le possibilité de construire un stade immense est réelle. Surtout que les dirigeants parisiens souhaitent y installer un Village PSG. Le seul bémol viendrait des transports en commun, puisque seule la ligne de RER D passe par Ris-Orangis. En revanche, par la route, c’est plus simple avec un site situé aux pieds de l’A6 et de la N104. En revanche, situé à 50 kilomètres du Campus PSG de Poissy, le lieu se trouve en-dehors de la zone de 20km souhaitée par le PSG.