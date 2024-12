Real Madrid : Mbappé prend un gros risque à cause du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a encore prouvé qu'il ne lui fallait pas beaucoup de temps pour se remettre sur pied. Touché à l'ischio-jambier, le joueur du Real Madrid est disponible pour affronter Pachuca en finale de Coupe intercontinentale ce mercredi. Carlo Ancelotti a annoncé sa titularisation. En Espagne, un journaliste a tenté de décrypter cette décision.

Victime d'une lésion dans la cuisse de la jambe gauche le 10 décembre dernier, Kylian Mbappé s’est fait peur. Le joueur du Real Madrid craignait une absence longue durée, alors que le club espagnol se bat encore pour sa survie en Ligue des champions. Mais plus de peur que de mal pour le champion du monde 2018, qui retrouve une place de titulaire ce mercredi.

Mbappé fait son grand retour

A la surprise générale, Carlo Ancelotti a annoncé la titularisation de Kylian Mbappé face à l’équipe mexicaine de Pachuca. Ce qui veut dire que le joueur de 25 ans est à 100 % sur le plan physique. Pour le journaliste Luis Neto, l’international tricolore joue gros durant cette finale de Coupe intercontinentale, organisée à Doha au Qatar.

« Il prend des risques »

« Le Français prend des risques et c'est compréhensible : il n'a jamais été là avec le PSG et a besoin de titres pour justifier sa signature mais aussi sa décision de quitter la France » a déclaré le directeur adjoint du quotidien AS durant une vidéo publiée sur le site du média.