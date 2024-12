Real Madrid : Benzema règle cette vieille polémique en un message !

Amadou Diawara

Après avoir vu Rodri lui passer devant au classement du Ballon d'Or, Vinicius Jr s'est consolé en remportant le titre de meilleur joueur aux Trophées FIFA The Best. Sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a tenu à faire passer un message fort à son ancien coéquipier du côté du Real Madrid. Par la même occasion, le buteur d'Al Ittihad a éteint définitivement une vieille polémique.

Le lundi 28 octobre, le Ballon d'Or 2024 a été décerné à Rodri, et ce, au théâtre du Châtelet de Paris. Grand favori pour remporter le Graal, Vinicius Jr a vécu une énorme désillusion. Mais heureusement pour le Brésilien, il a eu l'occasion d'oublier cette mésaventure ce mardi soir. En effet, Vinicius Jr a été élu meilleur joueur aux Trophées FIFA The Best. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Karim Benzema, son ancien coéquipier du côté du Real Madrid.

«Numéro 1»

En story sur Instagram, Karim Benzema a tenu à faire passer un gros message à Vinicius Jr après son titre de meilleur joueur aux Trophées FIFA The Best. « Numéro 1 », a posté le buteur d'Al Ittihad avec des émojis flamme. Grâce à ce message, Karim Benzema a éteint définitivement une vieille polémique avec Vinicius Jr.

«Frère, joue pas avec lui»

A la mi-temps de Mönchengladbach-Real Madrid (2-2) le 27 octobre 2020, Karim Benzema s'était agacé auprès de Ferland Mendy, taclant Vinicius Jr. « Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère. Il joue contre nous », s'était emporté l'ancien capitaine et numéro 9 de la Maison-Blanche.