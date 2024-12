Real Madrid : «Le meilleur joueur du monde» pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Après avoir vu Rodri remporter le Ballon d'Or 2024, Vinicius Jr a été élu meilleur joueur aux Trophées FIFA The Best ce mardi soir. Sur son compte Instagram, la star du Real Madrid s'est totalement enflammée pour son titre individuel. Dans le même temps, Vinicius Jr a tenu à pousser un coup de gueule.

La cérémonie des Trophées FIFA The Best a eu lieu ce mardi soir. Devancé par Rodri au classement du Ballon d'Or 2024 le 28 octobre, Vinicius Jr vient d'être élu meilleur joueur. Soulagé de remporter le Graal, la star du Real Madrid s'est totalement lâchée sur son compte Instagram.

Des révélations explosent autour de Mbappé ! 🚨 Les vérités cachées d'un été tumultueux à découvrir.

➡️ https://t.co/gwkguUZyvL pic.twitter.com/GWe9oD2FvE — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

«Ils ont essayé et essaient encore de m'invalider»

« Veni, Vidi, Vici. Aujourd'hui, j'écris à ce garçon qui a vu tant d'idoles soulever ce trophée... son heure est venue. Ou plutôt, mon heure est venue. Le moment de dire... oui, je suis le meilleur joueur du monde et je me suis battu dur pour cela. Ils ont essayé et essaient encore de m'invalider, de me diminuer. Mais ils ne sont pas préparés. Personne ne me dira pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter », a posté Vinicius Jr sur les réseaux sociaux, avant d'en rajouter une couche.

«Personne ne me dira pour qui je dois me battre»

« Quand j'étais à São Gonçalo (une municipalité de Rio de Janeiro), le système ne se souciait pas de moi. J'ai failli être avalé. J'ai gagné pour moi, pour ma famille. Avec beaucoup de soutien tout au long du chemin : Flamengo, le Real Madrid, l'équipe nationale du Brésil, mes centaines de coéquipiers au fil des années... les personnes qui m'accompagnent au quotidien dans ma routine, ceux qui m'admirent... Le meilleur joueur du monde », a conclu Vinicius Jr, le numéro 7 du Real Madrid. Battu par Rodri pour le Ballon d'Or 2024, la vedette brésilienne se console donc avec le titre de meilleur joueur aux Trophées FIFA The Best.