«Pas de respect pour les filles», elle balance sur Mbappé en Suède

Alors que la procureure suédoise, Marina Chirakova, a annoncé classer sans suite l'enquête pour viol dans laquelle Kylian Mbappé était citée, la presse suédoise lâche de nouvelles informations sur cette fameuse soirée, qui aurait mal tourné. Présente en boîte de nuit cette nuit-là, une jeune femme a apporté des détails sur le comportement du joueur et de son entourage.

Longtemps suspendue au-dessus de la tête de Kylian Mbappé, l’épée de Damoclès a disparu. Réputée pour sa sévérité, la procureure Marina Chirakova affirme avoir classé sans suite l’enquête pour viol dans laquelle le joueur du Real Madrid aurait été cité. « Au cours de l’enquête, une personne désignée a été raisonnablement soupçonnée de viol et de deux cas d’agressions sexuelles, mais j’estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l’investigation, qui est donc close. La personne désignée n’a pas été informée qu’elle était soupçonnée d’un crime » a-t-elle lâché. Restée anonyme, la plaignante « ne souhaite plus participer à l'enquête », ce qui met fin à la procédure.

La presse suédoise en remet une couche

Un soulagement pour le joueur du Real Madrid, qui a précisé n’avoir reçu aucune convocation de la justice suédoise. Premier média à avoir cité le nom de Mbappé dans cette affaire, Expressen a lâché de nouvelles révélations. Le tabloïd a pu avoir accès aux interrogatoires de deux femmes, dont la gérante de la discothèque dans laquelle le champion du monde 2018 aurait passé la soirée. « Il était heureux et dansait, jouait beaucoup au tennis de table » a-t-elle lâché.

« On voyait qu'ils étaient sur toutes les filles »

Accompagné de son entourage, Kylian Mbappé aurait passé sa soirée aux côtés de jeunes femmes. « On voyait qu'ils étaient sur toutes les filles et qu'ils n'avaient pas beaucoup de respect pour les filles » aurait déclaré au cours d'un interrogatoire une autre femme présente dans cette discothèque à propos du joueur et de son clan. Des témoignages qui ne déboucheront sur aucun procès.