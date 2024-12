Scandale en Suède : «Ils étaient sur toutes les filles», le clan Mbappé a dérapé ?

Amadou Diawara

Non convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale d'octobre, Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour faire une escapade en Suède avec Nordi Mukiele, son ancien coéquipier au PSG. Alors que la star du Real Madrid aurait été visé par une enquête pour viol, un témoin a dénoncé l'attitude de son entourage vis-à-vis de la gent féminine.

Alors qu'il revenait tout juste de blessure, Kylian Mbappé a été ménagé par Didier Deschamps au mois d'octobre. En effet, le Real Madrid voulait que son numéro 9 peaufine sa remise en forme durant cette trêve.

Le clan Mbappé s'est mal comporté ?

Alors que Carlo Ancelotti lui a accordé des jours de repos, Kylian Mbappé en a profité pour se faire une escapade en Suède avec Nordi Mukiele. Toutefois, l'attaquant de 25 ans aurait été visé par une enquête pour viol et agression sexuelle par la police suédoise. Mais ce jeudi, les poursuites ont été abandonnées, « fautes de preuves ».

«Ils n'avaient pas beaucoup de respect pour elles»

Ce vendredi, Expressen a raconté en détail la première partie de la soirée du 9 octobre de Kylian Mbappé, et ce, à l'aide de témoins et du récit de la plaignante lâchée à la police suédoise. D'après le média local, Kylian Mbappé était au V. Décrit comme étant « heureux » et « détendu » durant la soirée, l'attaquant du Real Madrid aurait dansé et joué au ping-pong, discutant avec beaucoup de personnes. Kylian Mbappé était accompagné de Nordi Mukiele, d'un agent de sécurité et d'une assistante. « On pouvait voir qu'ils étaient sur toutes les filles et qu'ils n'avaient pas beaucoup de respect pour elles », a déclaré un témoin au sujet de l'entourage du Madrilène. De son côté, la plaignante serait âgée d'une vingtaine d'années. Elle faisait partie d'un groupe d'une vingtaine de femmes invités à la discothèque de Stockholm.