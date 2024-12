Mbappé accusé de viol : Voici le récit de la plaignante !

Amadou Diawara

Lors de la trêve internationale d'octobre, Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour faire une escapade en Suède. Toutefois, la star du Real Madrid et de l'équipe de France aurait été visée par une enquête pour viol et agression sexuelle. Ce vendredi, la presse locale a rapporté le récit de la plaignante.

De retour de blessure depuis peu, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale d'octobre. En effet, le Real Madrid aurait préféré que son numéro 9 soit ménagé pour parfaire sa remise en forme.

Mbappé et la plaignante se sont embrassés

Alors que Carlo Ancelotti lui a accordé plusieurs jours de repos, Kylian Mbappé en a profité pour voyager en Suède, plus précisément à Stockholm. Toutefois, l'ancienne gloire du PSG aurait été visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel dans lequel il séjournait.

La plaignante aurait dit non à Mbappé

Ce vendredi, Expressen a fait un nouveau point sur cette affaire, décrivant en détail cette soirée du 9 octobre et rapportant le récit de la plaignante. A en croire le média suédois, Kylian Mbappé est sorti faire la fête au V, une boite de nuit, avec Nordi Mukiele. Pour poursuivre les festivités, l'attaquant du Real Madrid aurait invité six femmes, dont la plaignante, dans sa suite à l'hôtel Bank. D'après la jeune femme âgée d'une vingtaine d'années, elle aurait dansé avec Kylian Mbappé et ils auraient échangé un baiser. Quelques minutes plus tard, la plaignante serait allée au toilettes, se retrouvant seule avec la star de 25 ans dans la salle de bain. Dans son récit détaillé, elle aurait fait savoir à la police qu'elle avait clairement fait part de son refus d'avoir une relation sexuelle avec Kylian Mbappé. Alors que l'incident aurait duré plusieurs minutes, l'ancien pensionnaire du PSG aurait quitté la pièce d'après la jeune femme. Deux jours plus tard, elle a finalement porté plainte pour un viol et deux cas de harcèlement sexuel. Ce jeudi, la justice suédoise a annoncé l'abandon des poursuites à l'encontre de Kylian Mbappé, « faute de preuves ».