Accusations de viol : Mbappé a évité un naufrage, voilà comment !

La justicie suédoise a rendu son verdict, l'enquête pour viol est désormais close, faute de preuves suffisantes. Une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, qui assurait n'avoir rien à se reprocher. Il n'empêche que la tempête médiatique dont il a fait l'objet n'a pas dû être simple à vivre pour le joueur du Real Madrid, mais cela aurait pu être encore plus compliqué visiblement.

En octobre dernier, Kylian Mbappé décidait de passer quelques jours du côté de Stockholm. Une virée dans la capitaine suédoise, qui lui a valu par la suite des accusations de viol. Si la justice n'a jamais cité le nom du joueur du Real Madrid, la presse locale s'en est chargée. Mbappé s'est alors retrouvé dans la tourmente, mais tout est bien qui finit bien puisque l'enquête est désormais close, faute de preuves suffisantes.

Le verdict est tombé pour Mbappé : une escapade à Stockholm qui tourne à la tempête. Que réserve l’avenir au prodige du ballon rond ? ⚖️ https://t.co/LnGh1ri2Od — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

« Imaginez le tsunami vécu par lui »

Pour Le Parisien, Me Marie-Alix Canu-Bernard, avocate de Kylian Mbappé, est revenue sur les dernières semaines agitées de son client. Elle a alors confié : « Une accusation comme celle-ci est d’une extrême gravité et de ce fait d’une violence inouïe. Imaginez le tsunami vécu par lui et son entourage ».

« Il n’a jamais dévié, est resté concentré sur son métier »

Kylian Mbappé aurait donc pu sombrer face à une telle situation, mais ça n'a visiblement pas été le cas. Comment a-t-il garder la tête hors de l'eau ? « Heureusement que Kylian a non seulement des valeurs mais est également très vertébré et équilibré. Il n’a jamais dévié, est resté concentré sur son métier et très serein car il savait ce qu’il n’avait pas fait ! », a expliqué l'avocate de Mbappé.