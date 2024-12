ASSE : Il dit oui, le nouvelle entraîneur arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Olivier Dall'Oglio a été démis de ses fonctions ce week-end après la défaite contre Toulouse, l'ASSE semble sur le point d'annoncer son nouveau coach. Selon toute vraisemblance, il s'agira d'Eirik Horneland. Libre depuis son départ du SK Brann, le technicien norvégien aurait donné son accord pour rejoindre le club du Forez.

Vendredi soir, l'ASSE a concédé la défaite de trop face à Toulouse. En grand danger après une première partie de saison décevante, les Verts occupent la place de barragiste, ce qui a coûté sa place à Olivier Dall'Oglio, démis de ses fonctions ce week-end. « L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement de l’équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation de l’ASSE », précisait le communiqué de l'ASSE samedi.

Horneland arrive à Saint-Etienne !

Par conséquent, l'ASSE s'est rapidement mise en quête d'un nouvel entraîneur. Et alors que plusieurs noms ont circulé, notamment ceux de Wilfried Nancy et Habib Beye, c'est finalement Eirik Horneland qui s'est rapidement imposé comme le grand favori à la succession d'Olivier Dall'Oglio. Et ce dernier serait désormais en route pour Saint-Etienne. Libre de tout contrat depuis sa démission du SK Brann, le technicien norvégien de 49 ans aurait même dit oui à l'ASSE selon les informations du Progrès. Tout laisse donc penser qu'Eirik Horneland sera le prochain coach des Verts.

Déjà sur le banc contre l'OM dimanche ?

La seule interrogation réside désormais dans sa présence ou non sur le banc de l'ASSE contre l'OM dimanche en 32e de finale de la Coupe de France. Cela pourrait dépendre de la date de l'officialisation de l'arrivée d'Eirik Horneland dans le Forez. Si jamais c'est trop court ou s'il préfère attendre un peu afin de mieux connaitre son effectif, c'est l'intérimaire Laurent Huard qui dirigera l'équipe face aux Marseillais.