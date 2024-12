Blessure de Donnarumma : Luis Enrique éteint la polémique au PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne devait pas avoir la tête à fêter sa victoire en terres monégasques mercredi soir (4-2). Et pour cause, les Parisiens ont témoigné de la sortie de leur gardien de but Gianluigi Donnarumma après un contact dangereux au niveau de son visage avec Wilfried Singo. Marquinhos s’est plaint de l’absence de carton rouge, mais Luis Enrique affirme qu’il n’y a pas de polémique à faire naître sur cette décision arbitrale.

Mercredi soir, le PSG a creusé l’écart avec son dauphin qu’est l’OM en Ligue 1 et compte désormais 10 points d’avance avec un match en plus à l’arrivée de cette trêve hivernale. Et ce, grâce à une victoire parisienne acquise sur la pelouse de l’AS Monaco (4-2). Succès auquel Gianluigi Donnarumma n’a pris part qu’en partie à cause de son remplacement par Matvey Safonov dès la 22ème minute de jeu après une semelle de Wilfried Singo au niveau de sa joue droite. Ce qui lui a valu le fait de se faire rafistoler avec des agrafes.

Marquinhos :«Dans une situation comme celle-ci ne pas mettre rouge, c'est fort»

En zone mixte après la rencontre, Marquinhos s’est indigné du fait que le corps arbitral n’ait pas sanctionné Wilfried Singo d’un carton rouge. « Je ne sais pas si l'arbitre était mal placé, mais il fallait que la VAR soir appelée, il faut protéger les joueurs. Dans une situation comme celle-ci ne pas mettre rouge, c'est fort ». Dans des propos rapportés par RMC Sport lors de sa conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a tenu à éteindre le feu.

Luis Enrique : «J’affirme qu’il n’y avait aucune intentionnalité et je ne critique jamais l’arbitrage»

« Ce sont toujours des actions assez moches et difficiles à voir, mais j’affirme qu’il n’y avait aucune intentionnalité et je ne critique jamais l’arbitrage car le football est un sport de contact. C’est très dommage quand ça arrive, mais ça arrive, donc je n’ai rien à déclarer de plus ». Voici le discours clair de l’entraîneur du Paris Saint-Germain tenu face aux médias mercredi soir. Le PSG a publié un communiqué médical par le biais duquel on apprend que Gianluigi Donnarumma est « victime d’un traumatisme facial avec de multiples plaies » et qu’il passera une série « d’examens médicaux » ce jeudi. Engendrant ainsi une période d’indisponibilité de quelques jours. Sa présence à Lens dimanche soir en 32ème de Coupe de France est grandement remise en question. Son forfait est presque inévitable.