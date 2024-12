Donnarumma défiguré, un joueur du PSG raconte le traumatisme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi soir à Monaco, le PSG a perdu Gianluigi Donnarumma après un choc violent avec Wilfried Singo. Blessé au visage, l'Italien a quitté le terrain ensanglanté et a reçu dix agrafes. Le capitaine Marquinhos a exprimé son inquiétude après la rencontre, soulignant la nécessité de mieux protéger les joueurs.

L’image fait froid dans le dos. En déplacement à Monaco (2-4) ce mercredi en match avancé de la 16e journée, le PSG a rapidement perdu Gianluigi Donnarumma, contraint de céder sa place sur le terrain après avoir heurté de plein fouet le pied droit de Wilfried Singo au visage. Ensanglanté, l’Italien est sorti après 22 minutes de jeu et a dû se faire poser dix agrafes. Le Monégasque a quant à lui échappé à l’expulsion.

Donnarumma choqué ! Son intervention contre Singo a laissé des séquelles. Découvrez l'image qui fait le tour des réseaux ! 😱

« On a eu peur. Il y avait un trou, il a eu des points de suture »

Interrogé en zone mixte, Marquinhos est revenu sur cet épisode marquant. « L’image fait peur. Ceux qui étaient là, autour de lui, on a eu peur. Il y avait un trou, il a eu des points de suture. Un moment, on n’arrive pas trop à savoir comment ça allait. C’est bizarre que la VAR n’appelle pas, s’est interrogé le capitaine du PSG. Il pouvait mieux voir que nous ou que moi-même. Je n’ai pas pris mon téléphone, je n’ai pas vu les images encore, j’ai juste vu une photo sur le téléphone de quelqu’un et ça fait peur. Il faut protéger les joueurs. »

« Mon geste n'était évidemment pas volontaire »

Après la rencontre, Wilfried Singo a tenu à présenter à Gianluigi Donnarumma sur ses réseaux sociaux : « Mon geste n'était évidemment pas volontaire, mais j'ai pu constater par la suite qu'il avait une blessure importante au visage. Je te souhaite un bon rétablissement ». L’Italien du PSG souffre d’un « traumatisme facial » et passera ce jeudi « des examens médicaux et devra rester inactif pendant plusieurs jours », a annoncé le club dans un communiqué.