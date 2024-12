PSG : Donnarumma défiguré, un message fort envoyé après le choc

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de la rencontre entre l'AS Monaco et le PSG (2-4) mercredi soir, Wilfried Singo a heurté Gianluigi Donnarumma au visage, entraînant la pose de 10 agrafes pour le gardien du PSG. Bien que l'impact ait été sérieux, Singo n'a pas été expulsé et a présenté ses excuses sur Instagram, alors que l’Italien souffre d'un traumatisme facial.

C’est l’image forte de ce choc en avance entre l’AS Monaco et le PSG (2-4). Emporté par son élan, Wilfried Singo est venu percuter Gianluigi Donnarumma avant la vingtième minute du match, heurtant le visage du portier du PSG avec son pied droit. Malgré le choc et les stigmates impressionnants, nécessitant une pose de 10 agrafes à l’Italien, le joueur de l’AS Monaco a échappé à l’expulsion et a présenté ses excuses après la rencontre.

« Je tiens à présenter mes excuses »

« Je tiens à présenter mes excuses à Gianluigi Donnarumma. Mon geste n'était évidemment pas volontaire, mais j'ai pu constater par la suite qu'il avait une blessure importante au visage. Je te souhaite un bon rétablissement », a publié Wilfried Singo sur Instagram.

Donnarumma souffre d’un « traumatisme facial »

Le PSG a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi que son gardien souffrait d’un « traumatisme facial ». Dans le communiqué publié, le club précise que Donnarumma « passera demain (jeudi) des examens médicaux et devra rester inactif pendant plusieurs jours ».