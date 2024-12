Le PSG a reçu un coup de main surprenant sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor, le courant ne passe plus. Les deux hommes se livrent une guerre sans merci en coulisses et ne s'adresseraient plus la parole. Pourtant, il y a encore quelques mois, leur relation était idyllique. Le propriétaire de l'OL aurait même filé un coup de main à son homologue parisien dans le dossier Bradley Barcola en 2023.

En marge de la rencontre entre le PSG et l’OL ce dimanche (1-1), L’Equipe a publié un article sur les relations glaciales entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Une guerre sur fond de dissensions au sujet des droits TV.

« Je ne te parlerai plus jamais »

Le propriétaire de l’OL reproche à son homologue parisien d’avoir abandonné le projet de plateforme vidéo un temps envisagé par Vincent Labrune. « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c'est la dernière fois que je te laissais me parler » aurait lâché Al-Khelaïfi.

Le dossier Barcola n'est plus qu'un lointain souvenir

Pourtant, le quotidien sportif indique que les deux hommes avaient noué des relations cordiales au moment de son arrivée à Lyon en décembre 2022. Textor aurait même donné un coup de main au PSG en facilitant l’opération Bradley Barcola. Depuis, le point de non-retour a été atteint.