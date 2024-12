PSG : Luis Enrique a trouvé sa nouvelle pépite ?

Thomas Bourseau

Bradley Barcola est moins bien statistiquement parlant ces derniers temps. Dimanche soir, lors du choc de la 15ème journée entre le PSG et l’OL au Parc des princes, Barcola a été laissé sur le banc des remplaçants et a témoigné d’une nouvelle belle partition de Désiré Doué. La recrue estivale de 19 ans a respecté les demandes d’Enrique et a brillé contre l’Olympique Lyonnais.

C’était la grande surprise de la composition de départ du PSG avec la titularisation de Lucas Beraldo à la place de Marquinhos. Dimanche soir au Parc des princes pour la réception de l’OL (3-1), Désiré Doué a hérité du couloir gauche habituellement occupé par Bradley Barcola. Dans la lignée de son entrée en jeu flamboyante en Autriche contre le RB Salzbourg en Ligue des champions mardi dernier (3-0) pour une passé décisive et un but inscrit, Doué a failli remettre ça.

«Je me suis très bien senti»

Contre l’Olympique Lyonnais, Désiré Doué s’est rapidement distingué en servant Ousmane Dembélé à la 8ème minute de jeu après avoir déboulé sur le côté gauche. En plus de sa passe décisive pour l’international français, la recrue estivale de 50M€, sans bonus, a vu son but être refusé en raison d’une position illicite d’Achraf Hakimi. En zone mixte, Doué s’est confié au micro de PSGTV sur la confiance accordée par Luis Enrique. « Je me suis très bien senti ».

«Encore une fois ce soir j’ai essayé d’écouter les conseils du coach»

Désiré Doué a suivi les consignes de son entraîneur comme révélé aux médias du PSG. Et résultat ? Il dresse un bilan d’un but et deux passes décisives en deux matchs. « Encore une fois ce soir j’ai essayé d’écouter les conseils du coach, d'appliquer les tactiques et aussi d'aider mes coéquipiers. Essayer de faire au mieux pour performer et pour aider l'équipe. ». Du haut de ses 19 ans, Doué a donc une belle marge de progression devant lui sous les ordres de Luis Enrique.