En sang, un joueur du PSG est défiguré en plein match

C'est clairement l'image de la semaine en Ligue 1. Sur une sortie dans les pieds de Wlifried Singo, Gianluigi Donnarumma a été victime d'une blessure impressionnante. En effet, les crampons du joueur de l'AS Monaco ont fini sur le visage du gardien du PSG. En sang, l'Italien est apparu défiguré. Et les premières images après sa sortie sont très impressionnantes.

En match avancé de la 17e journée de Ligue 1, l'AS Monaco recevait le PSG ce mercredi soir, avant que les deux clubs ne se retrouvent à Doha pour le Trophée des Champions le 5 janvier prochain. Un véritable choc du championnat qui oppose le leader à son défaut et qui peut avoir d'importante conséquence au classement pour la suite de la saison. Mais le match a rapidement été marqué par une scène impressionnante.

Donnarumma sort défiguré après un contact avec Singo

En effet, vers la 20e minute de jeu, sur une action qui semblait initialement anodine, Wilfried Singo déborde sur le côté droit et entre dans la surface. Voyant une menace, Gianluigi Donnarumma décide de sortir et se jette dans les pieds du joueur de l'AS Monaco. Une sortie efficace puisque Singo n'a pas marqué. Mais cette sortie n'était pas sans conséquence. Et pour cause, le portier du PSG a pris le pied de l'international ivoirien en plein visage et ses crampons ont laissé une marque très impressionnante sur la joue de l'international italien. Remplacé par Matvey Safonov, Donnarumma est apparu, selon RMC Sport, dans les vestiaires après avec des agrafes qui laissent penser qu'il aura plusieurs points de suture.

L'arbitre n'a pas sifflé de faute

Malgré les images impressionnantes, l'arbitre de la rencontre, François Letexier n'a pas jugé bon de siffler faute ou de donner un carton jaune à Wilfried Singo. D'ailleurs, cela aurait pu être synonyme d'expulsion puisque le défenseur de l'AS Monaco avait été averti seulement quelques minutes auparavant pour une faute sur Désiré Doué. Mais Wilfried Singo a bien pu poursuivre la partie sans être inquiété.