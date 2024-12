PSG : «Il a le boulard !», Luis Enrique se fait détruire en direct !

Axel Cornic

Un an et demi après son arrivée, Luis Enrique commence à agacer de plus en plus d’observateurs, avec des choix pas toujours compris. Mais c’est surtout la communication du coach du Paris Saint-Germain qui dérange, surtout avec ses récentes sorties concernant la « meilleure saison de sa carrière ».

Si ses dirigeants semblent l’adorer, Luis Enrique divise pas mal de monde, au sein du PSG comme en dehors. Sa relation avec la presse est notamment pointée du doigt, puisqu’il refuse d’expliquer le moindre choix, qu’il soit tactique ou encore concernant la sélection ou non d’un joueur.

Le PSG aurait un œil sur Rashford ! 58M€ pourraient bien faire vibrer les supporters... 😲

➡️ https://t.co/uIvY4gsTGX pic.twitter.com/ve3kWr26C2 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 18, 2024

Luis Enrique les agace !

Et Luis Enrique a récemment fait encore grincer des dents, avec une sortie assez inattendue. « Statistiquement, c'est ma meilleure en tant qu'entraîneur. Même si vous (les médias, ndlr) critiquez, qu'il y a des mensonges inventés, c'est ma meilleure en termes de chiffres, sur les occasions générées par nous, par les adversaires, c'est la meilleure » a déclaré l’entraineur du PSG, lors d’une conférence de presse organisée le 14 décembre dernier.

« C'est un esbroufeur, il est constamment dans la provocation, la manipulation et le contrepied »

Evidemment, cette nouvelle déclaration de Luis Enrique n’a pas du tout plu à Christophe Dugarry, qui n'a jamais été l'un de ses grands fans. « Il a un tel boulard qu'il estime que personne ne peut le comprendre ou que personne ne peut être à sa hauteur. Il a été clair : il déteste les journalistes » a déclaré sur RMC Sport, celui qui a partagé le vestiaire du FC Barcelone avec le coach du PSG. « Il faut arrêter de penser qu’il va dire la vérité, voilà. C'est un esbroufeur, il est constamment dans la provocation, la manipulation et le contrepied. Il dit que ses décisions sont claires, mais rien n’est clair ! Je pense qu’il n’y a pas grand-chose à attendre de lui, il fait son boulot comme il le veut ».