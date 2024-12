PSG : Luis Enrique annonce la fin d'un malaise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la relation entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique semble s'être considérablement dégradée ces derniers temps au PSG, le coach espagnol a mis les choses au clair à ce sujet mardi en conférence de presse. Et si l'on en croit ses propos, le malaise semble désormais dissipé avec l'ancien joueur du FC Barcelone et du Stade Rennais.

Le malaise semble palpable depuis quelque temps entre Ousmane Dembélé et son entraîneur au PSG, Luis Enrique. D'ailleurs, les deux hommes n'ont pas hésité à s'envoyer quelques message assez directs ces derniers jours par médias interposés, avec une réponse de Dembélé qui en dit long envers le coach espagnol : « Comme il l'a dit, on n'est pas frères, ce n'est pas mon père, c'est une relation entraîneur-joueur », a lâché le numéro 10 du PSG.

« Je n’arrive pas toujours à être proche des joueurs »

Interrogé en conférence de presse mardi, Luis Enrique a calmé le jeu dans les tensions avec Dembélé : « Je le connais très bien. Je l’ai toujours défendu comme joueur et comme personne. Il est toujours excellent, c’est une personne sympathique. Je veux sa meilleure version. Je prends des décisions pour obtenir le meilleur. J’aime être proche des joueurs mais je n’y arrive pas toujours », a confié l'entraîneur du PSG.

« Quand il ne veut pas communiquer... »

« Le langage non verbal dit plus que le langage verbal. Quand il ne veut pas communiquer, je le laisse dans son espace », poursuit Luis Enrique, qui semble donc propice à apaiser les tensions avec Ousmane Dembélé. Reste néanmoins à savoir si l'ailier droit du PSG parviendra à retrouver un temps de jeu plus conséquent dans les matchs à venir...