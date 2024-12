Il va faire son retour au PSG, une condition est fixée

Amadou Diawara

Victime d'une rupture du tendon d'Achille en mars 2023, Presnel Kimpembe est de retour aux entrainement collectifs du PSG depuis plusieurs semaines. Malgré tout, le défenseur central de 29 ans n'a toujours pas repris la compétition, et ce, parce que Luis Enrique attendrait qu'il réalise plusieurs séances à très haute intensité pour être au niveau de ses coéquipiers.

Le 26 février 2023, Presnel Kimpembe a été victime d'une rupture du tendon d'Achille, et ce, lors d'un Clasico entre le PSG et l'OM au Vélodrome. Opéré à deux reprises, le numéro 3 rouge et bleu n'a pas encore retrouvé du temps de jeu avec son club. Et pourtant, Presnel Kimpembe a repris les entrainements collectifs il y a plusieurs semaines.

Kimpembe n'est pas encore prêt

De retour à l'entrainement depuis le 17 octobre, Presnel Kimpembe a été convoqué par Luis Enrique pour le choc face au Bayern en Ligue des Champions le 26 novembre à l'Allianz Arena de Munich. Toutefois, le coach du PSG n'a pas inscrit le nom de l'international français sur la feuille de match. Et pour les matchs suivants, Presnel Kimpembe n'a pas été inclus dans le groupe parisien. D'ailleurs, Luis Enrique n'a pas fait appel à lui pour le duel face à l'AS Monaco, prévu ce mercredi soir.

Kimpembe doit réaliser plusieurs séances à très haute intensité

Selon les informations du Parisien, Presnel Kimpembe retrouvera du temps de jeu avec le PSG quand il aura atteint un objectif bien précis. En effet, Luis Enrique attend que son numéro 3 retrouve le rythme et effectue plusieurs séances à très haute intensité pour le refaire jouer en match officiel. A en croire le média français, le coach du PSG tient à ce que Presnel Kimpembe soit au niveau de ses partenaires et de ses concurrents en défense centrale. Comme il le répète régulièrement en conférence de presse, l'Espagnol choisit son groupe et son XI de départ en fonction de ce qu'il voit aux entrainements. Et, pour le moment, Luis Enrique estime que Presnel Kimpembe n'est pas encore prêt à reprendre la compétition. Malheureusement pour le joueur formé au PSG, son équipe joue tous les trois jours actuellement. Ainsi, les séances sont plus légères et souvent axés sur la récupération.