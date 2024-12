Mercato : Le clan Dembélé boucle un transfert à 90M€ au PSG

Pierrick Levallet

Afin de confirmer son nouveau projet, basé sur la jeunesse, le PSG a fait le ménage dans son effectif lors de l’été 2023. Le club de la capitale s’est débarrassé de nombreuses stars, dont Neymar et Lionel Messi. Quelques semaines plus tard, les dirigeants parisiens mettaient la main sur Randal Kolo Muani. En grande forme à l’Eintracht Francfort, l’international français était très attendu chez les Rouge-et-Bleu.

L'agent de Dembélé décisif dans le transfert de Kolo Muani au PSG ?

Comme le rapporte AS, l’agent d’Ousmane Dembélé aurait d’ailleurs joué un rôle important pour le transfert de Randal Kolo Muani. L’arrivée de l’attaquant d’aujourd’hui 26 ans aurait été rendue possible grâce à Moussa Sissoko, qui s’entendait très bien avec Nasser Al-Khelaïfi. Luis Enrique, lui, n’était en revanche pas vraiment favorable au transfert de Randal Kolo Muani.

Luis Enrique n'en veut plus

Et depuis quelques temps, on sent bien que l’entraîneur du PSG ne compte plus sur Randal Kolo Muani. La formation parisienne a refusé son transfert l’été dernier afin de lui accorder une seconde chance de s’imposer. Mais Randal Kolo Muani n’y arrive toujours pas et n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Absent pour le match contre l’OL, il n’a pas non plus été convoqué dans le groupe pour le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. Son aventure au PSG est en train de virer au cauchemar. Reste maintenant à voir s'il arrivera à trouver une porte de sortie cet hiver pour se relancer. Manchester United, le RB Leipzig ou encore l'AS Monaco seraient intéressés.