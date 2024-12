Le PSG a programmé un retour en janvier !

Amadou Diawara

Après sa rupture du tendon d'Achille, contractée le 26 février 2023, Presnel Kimpembe a fait son retour à l'entrainement le 17 octobre. Malgré tout, le numéro 3 du PSG va devoir attendre l'année prochaine pour retrouver la compétition. Non convoqué pour le déplacement à l'AS Monaco ce mercredi soir, Presnel Kimpembe aurait très peu de chances de jouer face au RC Lens ce dimanche soir.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 26 février 2023, Presnel Kimpembe a repris l'entrainement avec le PSG le 17 octobre. Toutefois, le défenseur central de 29 ans n'a pas disputé la moindre minute de jeu depuis son rétablissement. Et, visiblement, Presnel Kimpembe ne devrait pas reprendre la compétition avant l'année prochaine.

Kimpembe n'est pas convoqué pour Monaco-PSG

Avant la trêve hivernale, le PSG a deux rencontres au programme : un déplacement à l'AS Monaco en match avancé de la seizième journée de Ligue 1 ce mercredi soir et un 32ème de finale de la Coupe de France à Lens ce dimanche soir. En ce qui concerne le premier rendez-vous, Presnel Kimpembe est déjà assuré de ne pas être de la partie. En effet, le PSG a dévoilé son groupe pour le duel face à l'AS Monaco à Louis II, et Luis Enrique n'a pas convoqué son numéro 3.

Kimpembe sera absent contre Lens dimanche ?

D'après les indiscrétions du Parisien, Presnel Kimpembe sentait qu'il ne serait pas dans le groupe de Luis Enrique pour Monaco-PSG ces dernières heures. Toujours selon le média français, il serait peu probable que l'international français soit utilisé face au RC Lens à Bollaert ce dimanche soir. Ainsi, Presnel Kimpembe devrait attendre la reprise de la saison au début de l'année 2025 pour espérer faire son grand retour. Pour rappel, le PSG et l'AS Monaco se retrouvent au Stadium 974 de Doha (Qatar) le 5 janvier pour le Trophée des Champions.