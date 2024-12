PSG - Donnarumma : L'image terrifiante !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG évolue sur la pelouse du Stade Louis II pour le choc contre l'AS Monaco, Gianluigi Donnarumma a été victime d'une blessure très impressionnante. Sortie pour contrer Wilfried Singo, le portier italien a pris le pied du défenseur monégasque dans le visage. Une séquence très impressionnante.

Ce mercredi soir, l'AS Monaco reçoit le PSG pour le choc de la Ligue 1 entre le leader et son dauphin. Une rencontre avancée de la 17e journée de Ligue 1 puisque le 5 janvier prochain, les deux clubs se retrouveront pour le Trophée des Champions à Doha. Mais ce match a été marqué par une scène impressionnante durant la première période.

Image extrêmement violente du choc de Wilfried Singo sur Gigio Donnarumma. 😱



Donnarumma va sortir. pic.twitter.com/QMqAb5iNr0 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 18, 2024

Donnarumma, la blessure impressionnante

En effet, alors que l'AS Monaco déroule une belle action, Wilfried Singo déboule dans le couloir droit pour se présenter face à Gianluigi Donnarumma qui sort pour le contrer et l'empêcher de marquer. Mission réussie puisque le PSG n'a pas encaissé de but, mais ce n'était pas sans conséquence. Et pour cause, le défenseur monégasque a mis involontairement le pied dans le viseur du portier parisien. L'image est très impressionnante, tout comme la marque sur la joue de l'international italien.

Safonov remplace Donnarumma

Impossible de savoir pour le moment la gravité de la blessure de Gianluigi Donnarumma, mais Luis Enrique n'a pris aucun précaution en sortant son gardien de but, remplacé par Matvey Safonov. A noter que Wilfried Singo, averti un peu plus tôt pour une faute sur Désiré Doué, n'a pas été sanctionné cette fois-ci.