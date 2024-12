Mercato - PSG : Un chouchou d’Al-Khelaïfi a choisi sa prochaine destination !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ecarté par Ruben Amorim à Manchester United, Marcus Rashford a annoncé son départ probable dans les prochains mois. Sa prochaine destination demeure encore inconnue, mais Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais caché son attrait pour cet attaquant anglais. Mais une venue au PSG ne semble pas faire partie de ses projets immédiats.

En 2022, Nasser Al-Khelaïfi louait les qualités de Marcus Rashford, alors dans une forme ascendante sous le maillot de Manchester United. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement. Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui » avait déclaré le président du PSG avant le Mondial. Le talent de l’attaquant anglais n’a pas disparu, mais le joueur se fait de plus en plus discret avec les Red Devils.

Rashford annonce son départ

L’arrivée de Ruben Amorim a marqué un tournant dans son passage. Arrivé en provenance du Sporting Portugal il y a quelque semaines, le technicien a décidé d’écarter Rashford, qui ne voit plus en Manchester United un club propice à son épanouissement personnel. « Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne » a déclaré l’attaquant ce mercredi. Reste à savoir si ce transfert aura lieu cet hiver ou un peu plus tard dans l’année.

Rashford a une préférence

Le PSG, qui a, entre-temps, changé de projet pourrait revenir à la charge dans ce dossier. Selon The Independent, des intermédiaires ont déjà proposé ses services au club parisien, qui doit encore valider son profil. Mais selon TBR Football, l’option numéro de Rashford demeure l’Espagne. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont pour l’instant muet, pas l’Atlético. La formation madrilène pourrait, dans un premier temps, lui proposer un prêt de six mois. Les Colchoneros sont les seuls à avoir manifesté leur intérêt. Annoncé sur les traces de Rashford, Arsenal et Chelsea n’auraient pas encore bougé le petit doigt.