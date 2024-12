Mercato - PSG : Un coup à la Cristiano Ronaldo se prépare ?

Pierrick Levallet

Pour remplacer Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid, le PSG aurait tenté une folie pour recruter Lamine Yamal l’été dernier. Mais le FC Barcelone a bloqué le transfert de sa pépite. Le phénomène espagnol, lui, n’a pas l’intention de quitter la Catalogne tout de suite. Et Jorge Mendes devrait respecter son choix.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais dans le même temps, l’attaquant de 25 ans a laissé un grand vide derrière lui au PSG. Le10Sport.com vous avait alors révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens souhaitaient le combler en recrutant un nouvel ailier. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient tenté une folie pour un certain Lamine Yamal.

Le PSG a tenté sa chance pour Lamine Yamal

L’été dernier, la presse espagnole évoquait même une offre de 250M€ du PSG refusée par le FC Barcelone. Malgré ses soucis économiques, le club blaugrana refusait de se séparer de son phénomène de 17 ans, sacré champion d’Europe 2024 avec l’Espagne. Lamine Yamal, lui, a fait comprendre qu’il souhaitait rester en Catalogne pour le moment.

Jorge Mendes ne forcera pas son transfert

Et Jorge Mendes ne devrait pas forcer son départ malgré ses liens avec le PSG. Comme le rapporte AS, le super agent a toujours respecté les volontés de ses clients. Par exemple, Cristiano Ronaldo est resté à Manchester United jusqu’à ce qu’il ressente le désir de relever un nouveau défi ailleurs. Jorge Mendes devrait adopter la même ligne de conduite avec Lamine Yamal, que le FC Barcelone cherche à prolonger jusqu’en 2030. Le PSG est donc prévenu.