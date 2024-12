Mercato - PSG : Problème à 13M€ avec Kolo Muani ?

Pierrick Levallet

Plus le temps passe, moins la situation s’arrange pour Randal Kolo Muani au PSG. L’attaquant de 26 ans n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et va donc devoir se trouver une porte de sortie cet hiver s’il veut mettre fin à son calvaire. Mais les Rouge-et-Bleu vont être confrontés à un problème pour le transfert de l’international français.

L’aventure de Randal Kolo Muani au PSG vire peu à peu au cauchemar. N’ayant toujours pas réussi à s’imposer dans la capitale, l’attaquant de 26 ans ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Déjà absent pour la réception de l’OL ce dimanche, l’international français n’a pas non plus été convoqué pour le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce mercredi soir.

Le PSG pousse Kolo Muani vers la sortie

Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie et va donc devoir se trouver un nouveau point de chute pour se relancer loin du PSG. Plusieurs clubs auraient d’ailleurs manifesté leur intérêt pour lui cet hiver. Manchester United, le RB Leipzig ou encore l’AS Monaco figureraient parmi les prétendants de l’international français.

Son salaire va poser problème pour son transfert

Cependant, le PSG devrait être confronté à un sérieux problème pour le départ de Randal Kolo Muani comme le rapporte AS. Le salaire de l’ancien de l’Eintracht Francfort s’élèverait à environ 13M€ bruts par an. Et cet hiver, peu de clubs seraient en mesure de s’aligner sur les émoluments de l’attaquant du PSG. Pour s’en débarrasser, la formation parisienne n’a plus qu’à prier que Randal Kolo Muani soit prêt à baisser son salaire. À suivre...