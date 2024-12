Mercato : Pogba à l’OM, il valide en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Pablo Longoria a confirmé que les négociations n'avaient pas débuté avec Paul Pogba, libre depuis sa résiliation de contrat avec la Juve et dont le retour est attendu pour mars prochain. Mais pour Eric Di Méco, ce deal pourrait être gagnant-gagnant et pourrait permettre au joueur de retrouver les Bleus.

L’occasion était trop belle. Ce mercredi, Pablo Longoria organisait une conférence de presse pour faire le bilan de cette première partie de saison. Et évidemment, la rumeur Paul Pogba, qui circulent grandement dans les rues marseillaises, a été évoquée. Suspendu pour dopage jusqu’en mars prochain, le milieu de terrain ne fermerait pas la porte à un retour en Ligue 1. Mais ce dossier n’a même pas démarré si l’on se réfère aux propos de Longoria.

La mise au point de Longoria

« Avec Paul, il n'y a pas de discussions avancées, pas de rapprochement. On veut faire un rendez-vous interne cette semaine (avec la direction sportive et Roberto De Zerbi), pour bien fixer tous les objectifs du mercato. Sur la situation de Paul, qui est une personne que je respecte énormément, un joueur de classe mondiale, on doit analyser. C'est un joueur qui est sur le marché, et qui est extraordinaire » a assuré le président de l’OM. Les sceptiques s’arrêteront à la première phrase, les rêveurs à la fin de son intervention. Eric Di Méco fait partie de la seconde catégorie.

« Vas-y »

Pour l’ancien joueur, l’OM pourrait représenter une formidable opportunité pour Pogba, qui n’a pas enterré ses ambitions. « L’OM ? C’est le meilleur endroit pour se relancer. Souvenez-vous d’Alexis Sanchez et d’Aubameyang. Sanchez avait retrouvé ses jambes de 20 ans, il s’était refait une cerise. Aubameyang pareil, il a été adopté. Si je peux parler à l’agent de Pogba, je lui dis « vas-y ». Après s’il veut gagner des sous, il peut aller en Arabie Saoudite. Mais j’ai compris que son rêve était de retrouver l’équipe de France, donc quel meilleur endroit pour être sous l’œil du sélectionneur et de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine ? Je mets ma main à couper que ça marcherait à l’OM » a déclaré Di Méco sur le plateau du Super Moscato Show.