Top 14 : Deux joueurs punis après une soirée trop arrosée ?

Axel Cornic

La saison du Racing 92 est très compliquée en Top 14, avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier qui sent déjà la poudre ce week-end. Mais ce sera sans Camille Chat et Janick Tarrit, puisque les deux talonneurs ont été écartés par le manager Stuart Lancaster.

Huitième du championnat, le Racing 92 est dans le dur depuis le début de saison. Les hommes de Stuart Lancaster n’y arrivent décidément pas, avec notamment une gifle en Top 14 lors du derby parisien face au Stade Français (40-24) le 24 novembre dernier. Et la Champions Cup n’a en rien arrangé la situation, avec deux défaites en autant de journées.

Le Racing 92 dans le dur

Le déplacement à Montpellier, qui est juste derrière au classement du Top 14, revêt donc une importance toute particulière pour le Racing 92. « On se pose des questions, on essaie de trouver la meilleure dynamique pour le groupe et de trouver des solutions dans le jeu. Car il ne faut pas non plus attendre tout des coachs » a expliqué en conférence de presse Nolann Le Garrec, qui souhaite provoquer une réaction chez ses coéquipiers.

Tarrit et Chat mis à l’écart ?

Mais pour le moment, ça part assez mal ! On a en effet appris ce mercredi que le Racing 92 affrontera le MHR sans ses deux talonneurs stars, puisque Janick Tarrit et Camille Chat ne seront pas du déplacement. Selon les informations de L’Equipe et de Rugbyrama, la raison de cette absence serait tout simplement un lendemain de soirée plutôt compliqué. Suite à un repas de Noël organisé entre joueur, Chat se serait présenté à l’entrainement de lundi matin encore alcoolisé, tandis que Tarrit ne se serait carrément pas présenté. Depuis lundi, ils auraient été mis à l’écart par la direction, qui aurait souhaité frapper un gros coup face à cette situation.