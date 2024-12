PSG - Neymar : «Des débiles», un tacle est envoyé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé par l'attitude des supporters du PSG qui n'avaient pas hésité à aller jusqu'en bas de chez Neymar pour l'insulter avant son départ du club de la capitale, Jérôme Rothen estime que l'attaquant brésilien a également sa part de responsabilité dans ce divorce. Et l'ancien ailier gauche du PSG s'est lâché à ce sujet sur les ondes de RMC Sport.

Recruté en fanfare par le PSG pour 222M€ en 2017, Neymar a pourtant connu une séparation beaucoup plus compliquée six ans plus tard avec les supporters parisiens. L'attaquant brésilien, qui n'a pas réussi à atteindre les sommets du football mondial sous le maillot du club de la capitale, avait fini par irriter une partie du public, et certains "supporters" s'était même rendus devant son domicile pour le menacer et l'insulter, peu de temps avant que Neymar ne quitte le PSG. Un épisode que l'ancien joueur du FC Barcelone a condamné dans un entretien accordé à RMC Sport dimanche, mais sa sortie n'a pas forcément fait l'unanimité.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup en janvier ? 👀 Une star offensive en tête de liste pour soutenir l'équipe !

➡️ https://t.co/oCdHqrFVKg pic.twitter.com/JRYKbBiU7b — le10sport (@le10sport) December 17, 2024

Le coup de gueule de Rothen

Dans son émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen a condamné ces débordements contre Neymar : « Il a passé six ans au PSG, il a fait quasiment 200 matches, c’est incroyable, plus de 100 buts, il y a 70 ou 80 passes décisives, il a fait le job. C’est pour ça que je le rejoins, il n’a peut-être pas compris la fin, car c’était plus un ras le bal qu’autre chose. Je te parle de la fin avec les supporters au Parc des Princes, pas chez lui parce que pour moi c’est des débiles. Quand tu viens au pied de ta maison, t’as rien demandé, l’insulter ou le menacer, où on va ? On parle de football. Que tu sois pas content de l’investissement du joueur, qu’il soit toujours blessé, l’hygiène de vie, ceci ou cela, que tu en ai marre que l’image du PSG soit salie par des stars qui ne s’identifient pas au club, pas de soucis », estime l'ancien joueur du PSG.

« Neymar est aussi responsable

Malgré tout, il n'occulte pas la responsabilité de Neymar dans la fin d'histoire compliquée avec le PSG : « Mais dans l’enceinte du club. Neymar est aussi responsable, on l’a vu la dernière année, dès que le match était fini, Neymar et Messi rentraient direct aux vestiaires, ils n’allaient même pas saluer les supporters. Donc il y a aussi un pas à faire, et là il est responsable. Je regrette qu’il ait donné cette image de la dernière année, car les cinq autres années, à chaque fois qu’il était sur le terrain, il te fait lever de ton siège », poursuit Jérôme Rothen.