PSG : Un indésirable de Luis Enrique déclassé sur le mercato ?

Axel Cornic

Très peu utilisé cette saison par Luis Enrique, Milan Skriniar devrait sans aucun doute être l’un des grands acteurs du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Selon nos informations, le défenseur central de 29 ans a déjà vu deux clubs s’intéresser à lui récemment, avec la Juventus ou encore le Napoli.

Quel sera le prochain club de Milan Skriniar ? Un an et demi après son arrivée, le Slovaque semble être au bout de son aventure au PSG et un départ semble être devenu la seule solution. Car Luis Enrique ne compte clairement pas sur lui et il va donc devoir trouver une solution s’il souhaite jouer plus lors de la deuxième partie de saison.

Retour en Italie pour Skriniar ?

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux clubs ont approché le PSG ces dernières semaines, afin de se renseigner au sujet de Skriniar. Il s’agit de la Juventus et du Napoli, qui sont aux prises avec des blessures d’un ou plusieurs éléments importants de leur défense et qui devraient sans aucun doute agir sur le mercato.

La Juventus pense à autre chose

Or, l’une de ces deux pistes semble s’être grandement compromise ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Skriniar ne serait plus que la dernière option envisage par la Juventus. Cela serait notamment dû au prix de l’opération, mais également à Jorge Mendes, qui tisserait sa toile en coulisses pour boucler le transfert d’Antonio Silva, de Benfica.