Trois renforts sont arrivés au PSG, la réaction de Luis Enrique

Amadou Diawara

Blessés depuis de longs mois, Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe ont fait leur retour avec le PSG. Si le numéro 3 parisien n'a pas encore repris la compétition, ses deux coéquipiers emmagasinent du temps de jeu depuis quelques matchs. Interrogé ce mercredi soir, Luis Enrique s'est réjoui de voir son infirmerie se vider.

Pour le lancement de la saison 2024-2025, Luis Enrique était privé de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez. Blessés gravement, les deux défenseurs centraux du PSG ont fait leur retour à l'entrainement collectif il y a quelques semaines.

Kimpembe, Hernandez et Ramos ne sont plus blessés

Outre Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos a également manqué plusieurs mois de compétition avec le PSG cette saison. En effet, le buteur portugais a été victime d'une grosse entorse de la cheville dès le premier match de Ligue 1. Mais heureusement pour Luis Enrique, Gonçalo Ramos a aussi repris l'entrainement collectif dernièrement.

«C'est toujours une excellente nouvelle de voir les retours de blessure»

Après la victoire du PSG à Monaco ce mercredi soir (2-4), Luis Enrique s'est réjoui d'avoir retrouvé à la fois Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe. « Pensez-vous que vous arrivez dans votre meilleur moment de la saison ? J'ai la sensation que les joueurs ont envie de me montrer qu'ils méritent de jouer. C'est toujours une excellente nouvelle de voir les retours de blessure. Les joueurs tirent parti de leur temps de jeu et des entraîneurs », a confié le coach du PSG en conférence de presse. Si Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez ont rejoué des matchs officiels, Presnel Kimpembe doit encore patienter. D'après les dernières indiscrétions du Parisien, le numéro 3 du PSG devrait être relancé après la trêve hivernale.