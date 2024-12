FC Nantes - Habib Beye : Déjà une galère annoncée par Riolo ?

Amadou Diawara

Alors que le FC Nantes est à la peine en Ligue 1, Antoine Kombouaré pourrait être remercié dans un avenir proche. Pour le remplacer, Franck Kita pourrait faire appel à Habib Beye. D'après Daniel Riolo, l'ancien joueur de l'OM doit accepter de s'assoir sur le banc des Canaris, mais il ne doit pas faire long feu à la Beaujoire.

Depuis le début de la saison, le FC Nantes est en grande difficulté. En effet, les Canaris sont actuellement 14ème de Ligue 1 avec 14 points en 15 journées, ayant déjà enregistré sept défaites. Ce qui pourrait couter cher à Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Riolo dit oui pour Beye, mais...

Alors que le FC Nantes a manqué sa première partie de saison, Antoine Kombouaré pourrait ne plus faire long feu à la Beaujoire. Pour pallier le potentiel départ de son entraineur, Franck Kita penserait à s'offrir les services d'Habib Beye. D'après les dernières indiscrétions de Ouest-France, le directeur général des Canaris aurait même rencontré l'ancien coach du Red Star ce mercredi matin.

«Il ne faut pas trop rester»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a pris position sur la potentielle signature d'Habib Beye au FC Nantes. « C'est bien pour lui et je pense qu'il ne refusera pas, mais démarrer l'aventure en prenant un club comme ça dans le bas de tableau, je pense que c'est compliqué. C'est un peu dommage. Avec Kita, ça se termine toujours mal. Donc il doit y aller en se disant : "Je les sauve et après je prends toutes les propositions et je m'en vais". Il ne faut pas trop rester », a jugé le journaliste de RMC Sport.