Mercato : L’OM a choisi ses deux prochaines recrues !

A moins de deux semaines du coup d’envoi du mercato en France, l’OM aurait déjà convenu de ses dossiers prioritaires pour l’hiver : la défense. L’objectif des hauts représentants de l’Olympique de Marseille serait de mettre la main sur un défenseur central et un arrière droit. Pablo Longoria a d’ailleurs annoncé du mouvement cet hiver.

Le 1er janvier prochain, les choses sérieuses reprendront pour Pablo Longoria et Medhi Benatia. Lors du mercato estival, le président de l’OM et son conseiller sportif étaient parvenus à offrir un effectif flambant neuf à Roberto De Zerbi avec pas moins de douze recrues dont Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg. La session hivernale des transferts sera ouverte tout le mois de janvier jusqu’au 3 février dans l’hexagone.

«Il faut profiter des opportunités»

L’occasion pour l’Olympique de Marseille de « saisir les opportunités » comme Pablo Longoria l’a révélé pendant sa conférence de presse mercredi pour son traditionnel bilan de mi-saison. « Il faut profiter des opportunités. On est dans une dynamique positive. Notre objectif, c'est de ne pas changer l'équilibre qui s'est créé ces dernières semaines. Il va y avoir des actions ». Dans le sens des arrivées, le comité directeur de l’OM présidé par Longoria se serait fixé deux objectifs distincts.

Un axial gauche et un arrière droit : le chantier de l’hiver est connu à l’OM

D’après les informations de La Provence, les décideurs de l’OM jugeraient que le mercato hivernal sera une totale réussite si leur volonté de renforcer le secteur défensif sera assouvie par un défenseur central gauche. Et, surtout puisque cette position est prioritaire à leurs yeux, la venue d’un latéral droit pour concurrencer Amir Murillo. L’option Paul Pogba ne semble être que du bonus donc.