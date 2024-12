Le mercato approche, l’OM tease déjà un gros coup ?

Thomas Bourseau

En janvier, Pablo Longoria a assuré que l’OM ne passerait pas le mercato hivernal les bras croisés. Des « actions » et des mouvements sont programmés et chaque opportunité sera saisie. Et cela devrait être avec Medhi Benatia en tant que directeur sportif, une promotion donc pour l’actuel conseiller sportif de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a entamé un nouveau cycle sportif de trois ans avec Roberto De Zerbi. C’est du moins le souhait affiché par Pablo Longoria ce mercredi lors de sa traditionnelle conférence de presse de mi-saison avant les fêtes de fin d’année. Et d’ici-là, il se pourrait que le président de l’OM fasse un cadeau de Noël à ses supporters avec une grande annonce. Non pas la signature de Paul Pogba, qui pourrait être discutée au cours d’une réunion décisive cette semaine comme révélé par Longoria.

Cependant, le conseiller sportif Medhi Benatia pourrait parapher un nouveau contrat bien différent d’une prolongation. En effet, le dirigeant marocain arrivé en novembre 2023 à l’OM devrait devenir le directeur sportif du club phocéen si les dernières discussions entre les différentes parties se déroulaient idéalement. « Il reste quelques petits détails à régler sur lesquels je ne suis pas inquiet. On est tous sur la même longue d'ondes. C'est important pour notre club d'avoir l'un des meilleurs dirigeants en Europe ».

Pablo Longoria a par ailleurs misé gros sur Medhi Benatia en lui prédisant un avenir radieux et plein de succès dans ses éventuelles fonctions et dans le métier. « Il a tous les atouts pour devenir l'un des meilleurs dirigeants européens sur la partie sportive. Il est à l'écoute, il cherche à s'améliorer, demande des conseils pour régler des situations. Il a une intelligence situationnelle très importante pour écouter. Le football a changé et beaucoup de clubs mettent des anciens capitaines à ce poste. Il se comporte comme un dirigeant mais aussi comme un ancien capitaine qui est dans la tête des joueurs ».